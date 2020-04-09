60% жителей Донбасса (подконтрольная Украине часть) высказываются за предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине. Опрошенные жители Донецкой и Луганской областей поддерживают внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины.

Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

В Донецкой и Луганской области возросло количество людей, считающих приемлемым предоставление русскому языку в Украине статуса второго государственного. Теперь вместо 57% в Донецкой и 54% в Луганской, такое решение поддерживают по 60% жителей обоих регионов.

Неприемлемым данный шаг считают 21% респондентов в Донецкой и 16% в Луганской областях.

Затруднились ответить на этот вопрос 19% опрошенных в Донецкой и 24% опрошенных в Луганской областях.

Таблица распределения голосов (красные колонки - текущие данные, черные колонки - опрос 2018 года. Графика: dif.org.ua

Исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с 18 февраля по 2 марта 2020 года. В каждой из областей было отобрано по 500 респондентов. Теоретическая погрешность исследования составляет 3,5%.

Как сообщала "Страна", во фракции "Слуги народа" разгорелся жесткий спор об украинизации.

В этом и следующих годах в Украине ожидается ужесточение языковых норм в отношении русского языка.

Напомним также, что 73% украинцев выступили за возвращение русского языка в школы.