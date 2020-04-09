Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что РФ победит коронавирус, как печенегов и половцев.

Об этом он заявил на конференц-колле, отвечая на вопрос журналистам УНИАН.

На вопрос журналиста о том, можно ли воспринимать слова Путина, как территориальные претензии, если учесть, что и половцы, и печенеги терзали территорию, которая сейчас принадлежит Украине - Киев и Чернигов, Песков ответил: "Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, исторически была Киевской Русью. Киевскую Русь вы же никуда не денете?".

Напомним, вчера во время своего обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преодолеет "коронавирусную заразу", потому что уже проходила через серьезные испытания печенегами и половцами.

"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - рассказал Путин.

Тем временем в России за последние сутки коронавирусом заболели почти полторы тысячи человек.