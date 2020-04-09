Британская королевская семья Принц Чарльз с женой Камиллой 9 апреля празднуют 15-ю годовщину со дня свадьбы. В честь этого события пара сделала фото и познакомила мир со своими собаками.

Соответсвующий пост опубликовали в Instagram вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.

Чарльз и Камилла позировали на крылечке своего имения Биркхолл, который находится в Шотландии. На руках пара держит собак, которых зовут Блюбелл и Бет породы джек-рассел-терьеров, а не коргов, которых всю жизнь держит королева Елизавета. Как сообщают официальном сайте принца, Камилла взяла собачек из приюта, патронессой которого она является.

Скриншот: Instagram Clarencehouse

Напомним, что 25 марта у принца Чарльза подтвердили коронавирус, но он за 5 дней смог успешно излечиться от недуга. После чего 71-летний представитель королевской семьи покинул самоизоляцию и сейчас чувствует себя хорошо.