В Тернопольской области выявлен коронавирус у скончавшейся 83-летней жительницы Монастырисского района. В больнице ей в течение пяти дней не делали анализ из-за отсутствия тест-систем.

Об этом говорится в сюжете телеканала "112 Украина".

По словам корреспондента канала, анализы у старенькой пациентки взяли еще за три дня до смерти, но лабораторный центр замалчивал, что материал не исследуется. Только после смерти пенсионерки тест был сделан и показал наличие коронавируса.

Сейчас официально подтверждено, что женщина умерла от коронавирусной инфекции.

В областном лабораторном центре заявили, что тест-системы у них закончились. Хотя недавно председатель Тернопольской облгосадминистрации заявлял, что область получила 1 800 тестов.

Корреспондент также рассказал, что медики одной из районных больниц региона массово увольняются. Заявление на увольнение подал и руководитель медучреждения, но райсовет его не принял. Медперсонал уходит из-за задолженностей по зарплате, информация о которых известна киевским властям, но они ее игнорируют.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Ранее "Страна" рассказывала об увольнениях врачей на Тернопольщине из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.

Мы приводили видеообращение медиков Монастырисского района к Владимиру Зеленскому, в котором они назвали свой городок "украинским Уханем" и потребовали защитных средств и лекарств.

Мы также публиковали большой материал о ситуации с коронавирусом и медпомощью на Западной Украине.