В Украине аппараты искусственной вентиляции легких, которые необходимы для лечения пациентов с коронавирусом, раньше изготавливали на заводе "Буревестник", который входит в госконцерн "Укроборонпром".

Сейчас завод фактически уничтожен и вряд ли когда-либо сможет восстановить производство.

Об этом в ходе брифинга 9 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Новые [закупаемые Киевом] аппараты заграничные, в основном производства Франции. Касаемо отечественных - у нас есть несколько аппаратов "Бриз" производства завода "Буревестник". Они уже не новые и постоянно нуждаются в ремонте. Купить их новые аппараты мы не можем - завод сейчас не работает", - сказал Кличко.

По данным мэра Киева, в государственном концерне "Укророборонпром", на балансе которого находится "Буревестник", недавно сообщили, что на сегодня на заводе нет электроэнергии, газа, воды, уничтожены все цехи, на которых производили продукцию.

"Частично осталось только конструкторская документация, которую "Укроборонпром" готов открыть для частных производителей. Потому что на госпредприятии возобновить производство ИВЛ, скорее всего, не удастся. Так как на это необходимо время, а аппараты нужны сегодня. Если проект по поддержке отечественных аппаратов сдвинется с места, мы готовы рассмотреть вопрос их покупки", - заявил Виталий Кличко.

Видео: Facebook/ Віталій Кличко. Кличко об аппаратах ИВЛ - с 10:20

Отметим, что завод "Буревестник" – одно из нескольких мест в Украине, где еще в советские времена производились аппараты искусственной вентиляции легких. Но, по информации программы "Гроші", последняя поставка аппаратов уже в независимой Украине была 12 лет назад.

А в случае, если бы завод работал, на нем могли бы произвести 100 аппаратов всего за три месяца, при этом они стоили бы в разы дешевле, чем импортные аналоги.

По данным журналистов, правительство в 2008 году планировало закупить у завода 3,5 тысячи аппаратов ИВЛ. Тогда "Буревестник" взял кредит, изготовил 1000 аппаратов, но государство купило всего 300. Еще 700 аппаратов завод был вынужден отдать в больницы. После этого завод остался не только без заказов, но и с крупным кредитом. Восстановиться предприятию с тех пор так и не удалось.

Видео: YouTube/ Гроші

Напомним, в Украине по состоянию на 7 апреля 30 пациентов с коронавирусом были подключены к аппарату ИВЛ.