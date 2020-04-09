Украинский премьер Денис Шмыгаль провел встречу с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, заявив, что власти Украины вышли на понимание того, что "черные ящики" самолета Boeing 737-800 МАУ, который был сбит в Иране, возможно вернуть в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в четверг, 9 апреля.

Отмечается, что во время встречи Шмыгаль обсудил с Галадзой ситуацию с катастрофой украинского самолета в Иране. "Мы вышли на понимание того, что "черные ящики" с этого самолета возможно вернуть в Украину. Работа продолжается, несмотря на другие вызовы", - отметил премьер.

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы внешнеполитического и экономического сотрудничества, а также стороны обменялись шагами, которые страны делают в противодействии распространению коронавируса COVID-19.

Также посол поделилась опытом Канады в борьбе с коронавирусом и отметила, что Украина принимает правильные меры.

В свою очередь Шмыгаль поблагодарил Канаду за поддержку Украины и твердость в сохранении санкций против РФ. Посол отметила, что Канада не отходит от этого курса и в дальнейшем намерена на внешнеполитической международной арене делать акцент на этом. Кроме того, Шмыгаль остановился на важности скорейшего принятия изменений в государственный бюджет на 2020 год.

"Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета. К концу рабочей недели мы еще работаем с профильным комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в госбюджет", - отметил премьер.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 января в Иране сбили самолет Boeing 737 компании МАУ, летевший из Тегерана в Киев. Все пассажиры и экипаж погибли. Всего на борту находились 11 украинцев, 9 из них – экипаж. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Как сообщалось, Иран не реагирует на запросы Украины по сбитому Boeing.

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