Жители подконтрольной Украине территории Донбасса поддерживают предоставление особого статуса ОРДЛО - "за" выступили 48% жителей Донецкой области и 52% Луганской области.

Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Согласно данным исследования, 48% жителей Донецкой и 52% жителей Луганской областей считают, что ОРДЛО необходимо предоставить особый статус и закрепить его в Конституции Украины. В предыдущем исследовании Фонда "Демократические инициативы", которое проводилось в ноябре 2018 года, такой вариант поддержали 45% респондентов в Донецкой области и 41% в Луганской.

Неприемлемым такой вариант считают 36% жителей Донецкой области и 26% Луганской области.

Затруднились ответить 16% респондентов в Донецкой области и 22% в Луганской области.

Таблица распределения голосов (красные колонки - текущие данные, черные колонки - 2018-го) . Графика: dif.org.ua

Исследование провели с 18 февраля по 2 марта 2020 года, опросив по 500 граждан Украины на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, теоретическая погрешность не превышает 3,5%.

Как сообщала "Страна", экс-советник главы СНБО по вопросам реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо заявил, что "клеркам из СНБО больше неинтересна тема Донбасса".

В феврале 2020 года "Слуга народа" Корниенко рассказал о нежелании Зеленского прописывать особый статус Донбасса в Конституции.