Украинские банки продлят на три месяца действие карточек, у которых заканчивается срок. Такая мера связана с необходимостью соблюдать изоляцию.

О продлении карточек сообщается в Facebook Национального банка Украины.

"Истек срок действия банковской карты? Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую. Банки продлевают срок действия карточек, который истек во время карантина, на три месяца", - сказано в записи.

О продлении срока действия карт заявили крупнейшие банки Украины: "ОТП Банк", "Правэкс Банк", "Райффайзен банк Аваль", "Кредит Днепр", "Альфа-Банк", "Глобус", "Идея Банк", "Универсал Банк", "Кредобанк", "Восток", "ПУМБ", "Ощадбанк", "Креди Агриколь банк", "Укргазбанк", "УкрСиббанк" и "ПриватБанк".

Как передает агентство "Интерфакс-Украина", в "Укрэксимбанке" на весь карантин продлевается использование карт, срок действия которых заканчивается в апреле или позже. Пока эта опция находится в стадии тестирования.

В банке отметили, что по такой карточке будет доступно снятие наличных в банкоматах любых банков, однако возможны отказы при расчетах в магазинах и через интернет.

В "А-Банке" решают технические вопросы для продления срока действия карт. А банк "Пивденный" в середине марта перевыпустил все карты, срок действия которых истекал в весенние месяцы.

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