В Италии уже к концу апреля могут начать ослабление отдельный карантинных ограничений, которые были введены из-за коронавируса.

Об этом заявил итальянский премьер Джузеппе Конте, передает ВВС.

Как он сообщил, эксперты подтвердили снижение кривой заболеваемости и стабилизации ситуации. "Однако мы не можем переходить от полного закрытия к либерализации экономической активности. Мы должны делать все постепенно", - заявил Конте.

"Вероятно, если ученые дадут разрешение, мы можем начать ослаблять отдельные меры уже к концу этого месяца", - добавил премьер. По его словам, Италия все же должна не терять бдительности.

Напомним, жесткие ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса действуют в Италии с 9 марта.

Тем временем в Италии продолжает снижаться количество погибших в связи с COVID-19, а количество выздоровевших установило новый рекорд.

В то же время в ВОЗ заявили, что снижение темпов роста новых случаев коронавируса в странах Европы не означает, что пришло время ослабить меры борьбы с распространением вируса.