В Черкасской области сотрудники СБУ обнаружили нелегальную фирму, которая предоставляла нелегальные услуги диспетчерской связи для "Яндекс Такси" в странах Средней Азии и Европы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, call-центр организовали в Смеле трое местных предпринимателей. "Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины коммерсанты официально не трудоустраивали работников и рассчитывались с ними в "конвертах". Помимо этого, во время пандемии Covid-19 call-центр работал круглосуточно, а персонал не был обеспечен необходимыми противоэпидемиологическими средствами", - заявили в спецслужбе.

На компьютерах call-центр было установлено запрещенное российское программное обеспечение.

Фото: ssu.gov.ua

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