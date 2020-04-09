Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в период ограничительных мер, принятых из-за распространения коронавируса, гидравлические испытания водопроводных систем будут проводится так, чтобы не отключать горячую воду пользователям.

Об этом городской голова сказал во время брифинга в четверг.

"По моему поручению на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводится только на объектах, где не нужно отключать воду потребителям", - сказал Кличко.

Он добавил, что городские власти хотят изменить формат гидравлических испытаний, чтобы уменьшить сроки отключения горячей воды в домах. Соответствующие предложения уже подготовлены и будут вскоре направлены в Кабинет министров.

Видео: Facebook/ Vitaliy.Klychko

Вчера заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявлял прямо противоположное: что гидравлические испытания начнут 9 апреля, а горячую воду будут отключать по районам.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на декаду раньше обычного завершился отопительный сезон.