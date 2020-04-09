Нардеп от "Слуги народа" Тарас Тарасенко предлагает перезапустить Офис омбудсмена, назначить вместо Людмилы Денисовой нового уполномоченного по правам человека и усилить его роль.

Об этом пишут "Украинские Новости".

По словам депутата, соответствующий законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека он зарегистрировал в Верховной Раде 7 апреля.

"Заключительными положениями предусматривается, что вместе со вступлением в силу данного законопроекта, полномочия Уполномоченного по правам человека прекращаются автоматически, а конкурс будет проходить по новой процедуре", - сообщил Тарасенко.

По его словам, омбудсменом предлагается не назначать человека, который последние 5 лет работал в органах СБУ, прокуратуры и полиции. Уполномоченным по правам человека, по мнению депутата, должен быть представитель правозащитной среды либо профессиональный адвокат.

Кроме того, документ предусматривает порядок выдвижения и назначения кандидатов на должность уполномоченного с соблюдением принципа прозрачности с привлечением ведущих правозащитных организаций и "обеспечение избрания Уполномоченного без договоренностей".

"Если проанализировать ситуацию с избранием действующего уполномоченного, то там были нюансы относительно регламента и самого закона об уполномоченном. В одном документе открытое голосование, а в другом - закрытое. Существует юридическая коллизия, которую необходимо решить", - сказал Тарасенко.

Парламентарий рассказал, что законопроект предусматривает четкий перечень государственных органов, деятельность которых не будет создавать предмет индивидуальной жалобы к уполномоченному.

"Уполномоченный будет наделен правом создавать региональные представительства. Нужно усилить его роль в этом направлении. Также законопроект предусматривает нормы, которые бы гарантировали надлежащее финансирование деятельности уполномоченного. Кроме того, предусматриваются отдельные условия относительно деятельности Уполномоченного в период вооруженного конфликта, чтобы он имел полномочия действовать более эффективно", - сообщил нардеп.

При этом, по словам Тарасенко, вопрос актуальности данного законопроекта никак не связан с пандемией коронавируса и ограничением прав человека, потому что он разрабатывался не сегодня.

Напомним, первый омбудсмен призвала Зеленского использовать кубинские препараты для борьбы с коронавирусом.