В Першотравенске Днепропетровской области, где резко выросло число больных с коронавирусом, на въезде в пгт установили блокпост. В город пускают только местных жителей и работников шахты.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны" 9 апреля.

"В городе находится эпицентр заболевания коронавирусом в регионе. Именно здесь проводила свои мероприятия церковь "Новое поколение", на которых и распространилась болезнь.

Как сказали "Стране" местные жители, в городе паники нет, но без надобности на улицу не выходят. Также люди стараются не общаться с прихожанами этой церкви.

Как сообщала "Страна", в Днепропетровской области 41 заболевший Covid-19. Четыре человека уже вылечилось. Также мы сообщали, что 8 апреля Днепр закрыли для транспорта из других областей.