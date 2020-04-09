На 71-м году жизни умерла экс-сотрудница Белого дома и Пентагона Линда Трипп, которая раскрыла любовную связь бывшего президента США Билла Клинтона с Моникой Левински.

Об этом пишет издание New York Post.

В 1998 году служащая Министерства обороны США Линда Трипп обнародовала факт сексуальных отношений между 42-м президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном и 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински. И вскоре против Клинтона был запущен процесс импичмента из-за того, что он лгал по поводу служебного романа.

Трипп подружилась с Левински во время работы в Белом доме. Узнав, что у коллеги есть сексуальные отношения с Клинтоном, женщина начала тайно записывать их разговоры. После этого они получили огласку. Президенту угрожал импичмент, но его оправдал Сенат - верхняя палата Конгресса США.

Как впоследствии объясняла Трипп, она раскрыла скандал "из-за патриотизма", однако критики обвинили ее в "предательстве дружбы" с Левински и в стремлении "сорвать президентство" Клинтона.

Ранее мы сообщали, что через 22 года после скандала Билл Клинтон признался, зачем крутил роман с Моникой Левински.