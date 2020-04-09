По всей Европе люди продолжают заражаться коронавирусом и погибать от осложнений инфицирования. Пока нет никаких признаков того, что пик вспышки в регионе достигнут.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на агентство по мониторингу заболеваний.

В отчете о рисках Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний говорится, что мониторинг ситуации показал: смертность от всех причин, включая COVID-19, выше ожидаемых показателей среди людей старше 65 лет в Бельгии, Франции, Италии, на Мальте, в Испании, Швейцарии и Великобритании.

Несмотря на данные из Италии и Австрии, показывающие, что число заражений и смертей снижается, "в настоящее время нет никаких признаков того, что пик эпидемии достигнут", говорится в отчете.

Директор Центра Андреа Аммон, сказала, что, исходя из имеющихся данных, "можно ожидать продолжительного дальнейшего распространения вируса".

"Еще слишком рано отменять все меры по социальному дистанцированию, даже если эти жесткие меры могут быть весьма разрушительными для общества на экономическом и социальном уровнях", - отметила Аммон.

Аммон добавила, что координация между государствами - членами Европейского союза будет иметь важное значение в "фазе деэскалации", когда пик будет пройден и общество снова "откроется".

Ранее "Страна" приводила прогноз украинских ученых, согласно которому после 23 апреля интенсивность эпидемии в стране пойдет на спад.

Между тем к 9 апреля в мире уже больше полутора миллионов человек заболели коронавирусом.