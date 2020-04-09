В Киеве среди 41 нового случая Covid-19, зафиксированного в течение суток 8 апреля, 26 выявили в Киево-Печерской Лавре.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 9 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Из случаев, зарегистрированных за прошлые сутки, 26 - Киево-Печерская Лавра. Сложно представить, какой может быть дальнейшая цепь передачи инфекции. Вот почему я с волнением ожидаю Пасхи - чтобы после праздника ситуация не обострилась, чтобы мы не имели сотен новых больных", - сказал Кличко.

Видео: Facebook/ Віталій Кличко

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля общее количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 892 человек.

Также мы писали, что наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом.