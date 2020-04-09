Уже на следующей неделе, 19 апреля, православные отмечают главный праздник - Светлое Христово Воскресение. Или Пасху.

Даже те украинцы, которые обычно не посещают храм, именно на Пасху отправляются на службу - чтобы освятить крашанки и куличи. В Украине этот обряд проводится после завершения всенощной, которую нужно провести стоя буквально плечом к плечу.

Из-за эпидемии коронавируса украинская власть не сочла допустимым такое огромное скопление народа. Поэтому в этом году впервые в истории независимой Украины люди отпразднуют Пасху дистанционно. Как это будет происходить выяснила "Страна".

Пасха 2020 на карантине. Как это будет

Постановлением правительства Украины от 2 апреля 2020 года в стране были запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные. Это означает, что ни в Вербное воскресенье 12 апреля, ни на Пасху 19 апреля украинцы не смогут посетить службы в храмах.

Руководство Украины договорилось с конфессиями о следующем порядке работы на Христово Воскресение. Уже решено, что службы в храмах будут проводиться с участием не более десяти человек, но прихожан среди них быть не может.

Людьми, которые будут присутствовать, станут священник, прислужник, дьякон и те, кто помогает служить и обеспечивать онлайн-трансляцию. Именно смотря прямой видеоэфир украинцы смогут стать частью праздничного действа. Представители религиозных организаций должны будут заранее подать списки своих служителей. Все присутствующие, кроме священника, обязаны быть в защитных масках или респираторах.

Службы в главных храмах страны будут транслироваться по телевидению. В более маленьких храмах постараются обеспечить эфир на своих сайтах или страницах в социальных сетях.

Правда, учитывая, что множество прихожан - люди старшего возраста, которые могут и не пользоваться соцсетями, им такая "диджитализация" богослужений скорее всего не поможет.

Отдельный пункт - освящение куличей и пасхальных корзин. Это будут делать или священнослужители в пекарнях или в магазинах. Таким образом, власти прямо намекают: купленный товар уже будет окроплен святой водой, дополнительно этого делать не надо.

Вопрос только, какая именно православная конфессия будет допущена к освящению. Как показал минувший праздник Крещения - воду в столичных кранах по приглашению водоканала святила ПЦУ. Что вряд ли устроит многочисленных прихожан УПЦ.

Однако чиновники все же сообщили, что в сельской местности верующие смогут выставить корзины за ворота, а священники пройдут по улицам и освятят их. Больших городов это не касается - им идти на всенощную нельзя. И это будет контролироваться.

Власти сообщили, что в случае попыток верующих посетить храм полицейские патрули обязаны "толерантно разъяснять необходимость выполнения правил карантина". На духовенство тоже возложено обязательство проводить разъяснительные беседы со своими прихожанами.

Предварительно резюмируем: в больших городах всенощную пасхальную службу посетить нельзя, она будет показана по телевизору; горожане смогут купить уже освященные куличи в магазине. В селах, где плотность населения намного меньше, прихожане могут прийти к своему храму и выставить пасхальные корзины за ворота для кропления святой водой. Посетить службу они тоже не смогут.

Но есть еще одна важная опция Пасхи, которая остается за бортом при карантине.

Исповедь и причастие в Страстную неделю

Пояснение, описанное выше, касается умеренно верующих людей. Отдельно стоит сказать и о воцерковленных прихожанах - тех, что строго соблюдают Великий пост и все православные церковные правила. Среди них - обязательные исповедь и причащение. Эти таинства традиционно массово проводятся в Страстную неделю, которая начинается в понедельник, 13 апреля.

Без покаявния и Евхаристии в принципе нельзя правильно отпраздновать Пасху.

Исповедаться воцерковленные люди должны в Великую среду - в этом году 15 апреля. А причаститься нужно в Великий, он же Чистый четверг, 16 апреля. Оба ритуала проводятся в храмах при непосредственно присутствии священнослужителя. Для тех прихожан, кто проходят весь путь - от начала Великого поста до Пасхи - такие таинства имеют особо важное значение.

На днях в Украинской греко-католической церкви по этому поводу уже разгорелся большой скандал. В Интернет попало скандальное видео причащения верующих из одной ложки (как это и принято делать) во Львове.

Ситуацию вынужден был прокомментировать глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав. По его словам, когда верующие приходят к священнику и просят про святое причастие, он не имеет морального права им отказать. "После каждого удела святого причастия мы просим наших священников чинно и ответственно дезинфицировать эту ложечку полотенцем, смоченным соответствующим спиртом с соответствующей концентрацией", – отметил глава УГКЦ.

Аналогичная позиция и в ПЦУ. Там заявили, что на период карантина причастие можно давать в руки, для обтирания губ нужно использовать одноразовые салфетки, которые потом нужно сжечь в чистом месте. Для запивания должна быть использована одноразовая посуда. В Церкви добавили, что причастие может быть подано в любое время, как это делается в отношении больных и людей, находящихся в смертельной опасности.

Не отказывались от таинства причастия и в УПЦ. По крайней мере, по состоянию на март. Правда, там ввели усиленные меры санитарного контроля и дезинфекции. Прихожанам было рекомендовано чаще мыть руки этиловым спиртом и хозяйственным мылом. Обряд причастия описывался в четырех пунктах:

1) Рядом со священником по правую от него руку стоять пономарю, держащему сосуд в левой руке и чайник с кипятком – в правой. После каждого причастника иерей направляет лжицу над сосудом, а пономарь обдаёт ее кипятком. После службы вода выливается в сухой колодец.

2) Служители держат между причастником и иереем плат, но не отирают им уста (плат держат только чтобы не капнула капля с лжицы). После причастия плат сразу прожаривается утюгом.

3) После причастия причастник подходит к столику с чистыми бумажными салфетками, отирает ими уста, кладет на блюдо с использованными салфетками, затем идет к столику с антидором, сам берет антидор. Салфетки после службы сжигаются и пепел спускается в сухой колодец.

4) Запивка не подается вообще, но всем рекомендуется с собою приносить из дому маленькую бутылочку чая: после причастия каждый сам из своего сосуда выпьет запивку.

Отметим, что украинские власти официально не запрещали обряды исповеди и причащения. По крайней мере, среди ограничительных мер прямо об этом не говорится.

В согласованном с конфессиями сообщении есть лишь такой пункт: "Верующим не возбраняется посещать храмы в индивидуальном порядке не во время богослужений. В таком случае количество лиц, которые одновременно могут находиться в церкви, не должно превышать двух в больших храмах и одного в маленьких (не считая священнослужителей). Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей".

То есть по большому счету, зайти в храм, исповедаться и причаститься будет можно по принципу как в магазине - будут запускать небольшое количество людей, остальные ждут на улице. Впрочем, этот вопрос лучше будет уточнить в каждом конкретном храме.

Таинство причастия в храме

Пока же можно предположить, что такие случаи, как во Львове, будут не единичными. Такой вывод можно сделать в том числе из опроса воцерковленных украинцев, который провела "Страна". Они говорят, что по возможности будут добиваться причастия и исповеди - церковь не может отказать в этом праве.

По словам прихожанки УПЦ Людмилы, без обряда исповеди и причащения праздник Светлого Христова Воскресения для нее не будет возможным. Женщина говорит, так как она не расскажет о своих грехах, их не просят, а без полного очищения она не будет заслуживать Пасху.

Прихожанка ПЦУ Анастасия такого же мнения и разъяснила свою позицию: "В храмах всегда стоит одна чашка, из которой все пьют воду. Причащаются всегда из одной ложки. Если бы все это было инфицированным, мы бы давно заболели и умерли от других болезней. Но этого не происходит. Герпесом и другими болезнями после причастия заражаются только те, в ком нет истинной веры в Господа Иисуса Христа".

Но не все воцерковленные украинцы такого мнения. Другая прихожанка УПЦ рассказала нам, кто не пойдет причащаться. Свою позицию она аргументировала те, что "Бог - внутри нас, а не храме". "Во времена войны у людей не было возможности соблюдать Великий пост по всем канонам. Молились в окопах и подвалах. Были ли те молитвы слабее, чем если бы люди были в церкви? Мне кажется, что наоборот, те молитвы сильнее".

Привезут ли в Украину Благодатный огонь

Ежегодно накануне Пасхи представили многих государств мира отправляют спецрейс в Иерусалим, где в Великую субботу (в этом году - 18 апреля) сходит Благодатный огонь. Среди них всегда была и Украина.

Иерусалимская Патриархия сообщила, что чин схождения Благодатного огня проходить будет. Его будут транслировать в прямом эфире, правда, без людей. Богослужение будут вести 10 человек.

После церемонии огонь доставят представителям Греческой православной церкви к Яффским воротам, а сотрудники посольств оттуда доставят его в аэропорт Бен-Гурион. Там огонь заберут представители стран, которые прибудут на самолетах.

То есть, если Украина оправит самолеты за Благодатным огнем - то в нашу страну он попадет.