Правительство создало визуальную карту, которая демонстрирует несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, из стран где бушует коронавирус. Больше всего нарушителей проживает в западных областях Украины, есть концентрация в Киеве, Черкассах, Днепре и Запорожье, которые выделены на карте красным цветом.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook

"С помощью анализа большого объема данных были определены населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше придерживались карантина - меньше находятся на самоизоляции в течение 14 дней после приезда.

Оранжевый - 50-200 людей не придерживались карантина.

Красный - более 200.

При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров", - написал Федоров.

Он пояснил, что сотрудники Минцифры создавали карту на основе данных, полученных от операторов мобильной связи Big Data о более чем полмиллионе человек. Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная с 17 марта. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав.

При этом данные мобильных операторов не содержат ни одной персональной информации об абонентах. То есть никакой конкретный нарушитель не отслеживается. Получается только информация о: количестве лиц в населенном пункте, которые вернулись из-за границы; страны и канал возврата; количество, не придерживающихся карантина (более n% дней со дня возвращения) суммарное количество других людей, с которыми контактировали нарушители.

По словам Федорова, государство будет использовать карту для оценки уровня соблюдения карантина лицами, имеющими высокий риск быть носителями Covid-19 в различных городах; для оптимизации размещения ресурсов в тех регионах, где плохой уровень соблюдения; для планирования мероприятий по безопасности и защиты здоровья.

В Минцифры объяснили, что карта является лишь визуализацией, а не олнайн-инструментом. Карту планируют обновлять раз в неделю.

Карта нарушителей карантина в Украине

Фото: facebook.com/fedorov1991

Только в Киеве составили уже 574 протокола на нарушителей карантина.

Напомним, мэр города под Киевом предложил за нарушение карантина отправлять копать могилы.