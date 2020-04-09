В Киеве число заболевших коронавирусом увеличилось до 335 человек. При этом 41 случай был зафиксирован в течение последних 24 часов.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 9 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, за прошлые сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, увеличилось почти втрое по сравнению с предыдущими днями - на 41 человека. Из них двое медиков. Так, общее число инфицированных врачей увеличилось до 16. Еще один случай за прошлые сутки оказался летальным.

Среди новых заболевших, по данным Кличко, 11 женщин - от 26 до 71 года, девочка - ей всего полгода, 29 мужчин - от 36 до 76 лет. Госпитализировали шестерых, остальные - в изоляции.

Всего, по словам мэра, в столице 335 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Из них 6 летальных исходов, а 12 пациентов выздоровели.

Видео: Facebook/ Віталій Кличко

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 892 человек.

Также "Страна" ведет онлайн-хронику о том, что происходит в Украине и мире 9 апреля в связи с пандемией коронавируса.