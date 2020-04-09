"Страна" уже не раз писала о досадных ошибках, которые допускают ведущие телеуроки учителя. Например, о ляпе в простейшем примере на вычитание.

Учитель украинского языка, преподаватель в онлайн-школе Александра Шевченко рассказала "Стране", почему педагоги допускают так много ошибок на онлайн-уроках.

"Мои уроки для восьмого класса. С одной стороны, это интересный опыт и я могу быть полезной для детей всей страны. Но все же страшно, так как я не профессиональный диктор и телеведущий. Есть свои страхи и ограничения, поэтому есть волнение. Тем более, что это все организовывалось очень быстро", - пояснила Александра.

Учитель рассказала, что много времени уходит на подготовку урока и репетицию, "потому что будут смотреть и дети, и родители".

"У нас учитель воспринимается обществом как образец, похожий на робота, не имеющий права на ошибку, рожденный со всеми знаниями мира. Это проблема для нашего общества. Я могу ошибаться как любой другой человек. Например, часто проверяю себя, смотрю в словарь. Если учитель перестанет учиться, то он не такой классный профессионал", - продолжила педагог.

По ее словам, на обычном уроке в случае ошибки дети могут исправить преподавателя. В "телешколе" такой возможности нет.

"Вчера я снимала урок, было страшно и особенно волнительно. После всех тех мемов, после каждого слова проверяешь себя на каждом шагу и думаешь: а то слово сказала или нет. Есть страх быть осужденным обществом. Когда просыпаешься утром и думаешь: возможно, сегодня из моего видео сделали мем, и я стану известной личностью из-за неправильного ударения в словах. Правда, много и хороших отзывов, комментариев. На съемочной площадке всегда позитивная атмосфера, все поддерживают и относятся с уважением к учителям", - рассказала Александра.

Ранее "Страна" сообщала, что в онлайн-уроке для 5-го класса учительница перепутала российского императора Николая Первого с Николаем Вторым. А ее коллега на уроке географии заявила, что Австралию омывает Атлантический океан.