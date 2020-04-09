В Беларуси по состоянию на 9 апреля число зараженных коронавирусом достигло 1486. На стационарном лечении в Беларуси находятся 1331 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После лечения выздоровели 139 человек. 16 человек с коронавирусом скончались.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси по регионам выглядит так:

в Минске 699 человек с коронавирусом госпитализированы; 102 выздоровели, 6 умерли;

в Витебской области 364 человека с коронавирусом госпитализированы, 35 выздоровели, 7 умерли;

в Минской области 153 человека с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел, 3 умерли;

в Гомельской области 35 человек с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел;

в Могилевской области 35 человек с коронавирусом госпитализированы;

в Гродненской области 28 человек с коронавирусом госпитализированы;

в Брестской области 17 человек с коронавирусом госпитализированы.

Как сообщает издание Белта, в стране провели около 49 тысяч тестов на коронавирус. Министр здравоохранения Владимир Караник называет ситуацию с коронавирусом во всех регионах Беларуси контролируемой.

"Ситуация во всех регионах Беларуси остается контролируемой. Где-то она более напряженная, где-то менее", - проинформировал министр.

При этом пик эпидемии коронавирусной инфекции в Беларуси прогнозируют на конец апреля - начало мая.

Как сообщала "Страна", в Украине на утро 9 апреля количество зараженных коронавирусом выросло до 1 892 человек.

В России за последние сутки коронавирусом заболели почти полторы тысячи человек.