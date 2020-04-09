В России за последние сутки зарегистрировано 1 459 новых случаев заражения коронавирусом. Они выявлены в 50 регионах страны.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы, отслеживающего ситуацию с заболеванием.

С начала эпидемии 13 человек умерли, а 118 выздоровели.

Лидером по числу заражений является Москва - там выявлено 857 заболевших Covid-19. В Московской области новых инфицированных 199 человек, в Петербурге - 44.

Число зараженных в российских регионах. Фото: стопкоронавирус.рф

Всего к утру 9 апреля в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

Для сравнения, за предыдущие сутки в России коронавирус обнаружили у 1 175 человек.

Ранее "Страна" приводила ставшую мемом фразу Владимира Путина о победе над коронавирусом, которая будет подобна победе над печенегами и половцами.