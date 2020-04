В январе текущего года бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Захар Палица (сын соратника Коломойского и нардепа Игоря Палицы) купили два нефтеперерабатывающих комплекса: ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" и ОАО "НПК-Галичина".

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Уточняется, что Игорь Палица раньше имел отношение к "Нефтехимик Прикарпатье". В 1999-2003 годах он исполнял обязанности главы правления этого предприятия.

В течение 2009-2019 годов акции "Нефтехимика Прикарпатья" и "НПК-Галичина" были распределены между государством (26%) и четырьмя оффшорными компаниям с Британских Виргинских островов: "ROMANNOR INVESTMENTS LTD", "DOMENNIUM ENTERPRISES LTD", "WEAVERNAL HOLDINGS LTD" и "DENEIRO VENTURES LTD", которые СМИ связывали с группой "Приват".

О связи с этой группой свидетельствует и финансовые связи банка и нефтеперерабатывающего комплекса. "НПК-Галичина" - фигурирует в уголовном производстве о создании преступной организации для завладения средствами "Приватбанка".

Речь идет о 126 млрд грн, которые были выведены в период, когда "Приватбанк" уже был признан проблемным и требовал оздоровления.

"НПК-Галичина" - одна из тех 193 компаний, которые Коломойский и Боголюбов фактически спасли, переведя их долги на 36 неоперационных в основном новосозданных компаний, которые не имели достаточных средств для обслуживания кредитов.

В апреле 2019 судья предоставил следователям разрешение на изъятие документов ОАО "НПК-Галичина".

Вместе с Палицой и Коломойским бенефициарами нефтеперерабатывающих комплексов стали: Геннадий Боголюбов, Мордехай Корф, Юрий Киперман, Светлана Дели, Евгений Кричевский, Дмитрий Потишман, Алексей Буйнис, Оксана Палица и Уриэл Лейбер.

Американец Уриэл Лейбер - еще один очень близкий к семье Палицы человек. Он вместе отцом нардепа - Петром Палицей был совладельцем двух топливных компаний ТЗОВ "МАВЕКС" и ООО "ПЕТРОЛИУМ-ИНВЕСТ".

Сейчас Лейбер фигурирует в деле по иску "Приватбанка" против Коломойского в Канцелярском суде штата Делавэр. В иске речь идет об обвинении в отмывании миллиардов долларов через делаверские shell-компании, которые покупали предприятия и коммерческую недвижимость в США в пользу Коломойского и Боголюбова.

Напомним, Верховный суд Великобритании отказал Коломойскому. Иск Приватбанка к экс-владельцам рассмотрят в Лондоне.