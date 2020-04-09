Всех приезжающих в аннексированный Крым россиян из регионов России начнут на две недели отправлять на принудительную самоизоляцию.

Об этом сообщил так называемый "председатель крымского правительства" Юрий Гоцанюк, передает РИА Новости.

Гоцанюк уточнил, какие конкретно места не должны посещать прибывшие в республику.

"Они обязаны обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня прибытия в республику Крым. То есть не посещать работу, учебу, исключить посещение общественных мест", - сказал "председатель".

По словам Гоцанюка, соответствующие изменения будут внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали, границу аннексированного Крыма с материковой Украиной закрыли с 18 марта по 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.