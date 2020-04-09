Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и все руководство Офиса президента сделали тесты на коронавирус. Это произошло после выявления Covid-19 у народного депутата Сергея Шахова, о котором стало известно 18 марта.

О прохождении тестов в интервью "Украинской правде" сообщил заместитель председателя Офиса президента, секретарь координационного совета по противодействию распространению коронавируса Кирилл Тимошенко.

"Мы проходили. Это было в обязательном порядке, когда еще Шахов заболел, помните? Все, кто с депутатом там (в Верховной Раде – Ред.) пересекался, - всем сделали тестирование. В том числе премьер-министру. И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали", - сказал Тимошенко.

По его словам, если бы у кого-то подтвердился Covid-19, то в Офисе ввели определенные карантинные меры безопасности.

Тимошенко добавил, что при выявлении вируса у руководства страны заболевших госпитализируют в Александровскую больницу, а специального протокола лечения для чиновников не существует. В больнице для топ-чиновников "Феофания" лечиться от коронавируса невозможно, так как там нет инфекционного отделения.

Тимошенко добавил, что пока в Офисе президента все здоровы. За все время с начала вспышки в Украине был только один случай подозрения на коронавирус у сотрудницы его департамента. Она вызвала "скорую", и ее госпитализировали в Александровскую больницу. Но ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Как писала "Страна", переболевшего вирусом нардепа Шахова в конце марта выписали из больницы.

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