В Бразилии, в городе Натал (штат Риу-Гранди-ду-Норти), от коронавируса умер младенец. Со дня его рождения прошло четыре дня.

Об этом со ссылкой на местный минздрав сообщает Globo1.

Ребенок родился на 30-й неделе беременности матери и был недоношенным. Он находился в отделении интенсивной терапии для новорожденных с дыхательной недостаточностью. Младенец умер во вторник, 7 апреля.

Анализ на Covid-19 показал положительный результат. Пока неизвестно, заразился ли он после рождения или до.

У матери ребенка выявлены гипертония, сахарный диабет и ожирение, сейчас ожидаются результаты ее теста на коронавирус, она изолирована.

Всего в Бразилии выявлено 15 927 случаев заражения коронавирусом, 800 пациентов умерли.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в мире уже больше полутора миллионов человек заболели коронавирусом.

Что касается Украины, утром 9 апреля количество зараженных Covid-19 выросло до 1 892 человек.