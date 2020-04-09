"Как он скажет Кетцалькоатль". В Евросолидарности предложили вести онлайн-уроки истории Парубию, а английский - Порошенко
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко предложила, чтобы экс-спикер Андрей Парубий вел уроки истории по онлайн-телевидению в условиях карантина из-за коронавируса.
Английский может провести Порошенко, а французский - Алексей Гончаренко.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Мы обращаемся к Министерству образования с требованием привлечь к телевизионным урокам истории Владимира Вятровича и Андрея Парубия, у них есть фазовое образование, я с радостью приму участие в уроке украинского языка и литературы, Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Мария Ионова - перфектно изложат урок английского. Алексей Гончаренко - французской, другие наши коллеги профессионально помогут провести урок математики, информатики, физики, химии", - заявила Геращенко.
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Макс Бужанский в своем Телеграм-канале оценил инициативу Геращенко.
"Ирина Геращенко пишет, что Европейская Солидарность требует разрешить Парубию вести уроки истории для детей по телевизору.
Поддерживаю, если возможно, прошу начать с конкистадоров.
Хочу послушать, как он скажет Кетцалькоатль", - написал Бужанский, намекая видимо на специфическую дикцию экс-спикера.
Фото: Телеграм-канал Бужанского
Тем временем в сети находят все новые ошибки в видеоуроках для украинских школьников: по математике нашли ошибку в уроке во время вычисления, в уроке по географии сказали ,что Австралию омывает Атлантический океан.
Как сообщала "Страна", в онлайн-уроке по истории для 5 класса нашли ошибку - перепутали императоров.