Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко предложила, чтобы экс-спикер Андрей Парубий вел уроки истории по онлайн-телевидению в условиях карантина из-за коронавируса.

Английский может провести Порошенко, а французский - Алексей Гончаренко.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мы обращаемся к Министерству образования с требованием привлечь к телевизионным урокам истории Владимира Вятровича и Андрея Парубия, у них есть фазовое образование, я с радостью приму участие в уроке украинского языка и литературы, Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Мария Ионова - перфектно изложат урок английского. Алексей Гончаренко - французской, другие наши коллеги профессионально помогут провести урок математики, информатики, физики, химии", - заявила Геращенко.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Макс Бужанский в своем Телеграм-канале оценил инициативу Геращенко.

"Ирина Геращенко пишет, что Европейская Солидарность требует разрешить Парубию вести уроки истории для детей по телевизору.

Поддерживаю, если возможно, прошу начать с конкистадоров.

Хочу послушать, как он скажет Кетцалькоатль", - написал Бужанский, намекая видимо на специфическую дикцию экс-спикера.

Фото: Телеграм-канал Бужанского

Тем временем в сети находят все новые ошибки в видеоуроках для украинских школьников: по математике нашли ошибку в уроке во время вычисления, в уроке по географии сказали ,что Австралию омывает Атлантический океан.

Как сообщала "Страна", в онлайн-уроке по истории для 5 класса нашли ошибку - перепутали императоров.