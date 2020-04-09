В Саудовской Аравии коронавирусом могут быть заражены 150 членов королевской семьи. В обслуживающей ее больнице имени Короля Фейсала уже подготовлены 500 VIP-мест.

Об этом со ссылкой на источник, близкий к королевской семье, пишет The New York Times.

Уточняется, что в реанимации сейчас находится один из принцев, являющийся губернатором Эр-Рияда. А 84-летний король Салман самоизолируется во дворце на острове в Красном море недалеко от Джидды. Наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд и его министры также находятся в изоляции.

В связи с пандемией коронавируса Саудовская Аравия поместила все крупнейшие города под строгий карантин. Разрешены только походы в магазин или же за медицинской помощью. Всего в стране уже зафиксировали 41 смерть от коронавируса и 2 795 подтвержденных случаев Covid-19.

Напомним, в мире уже больше полутора миллионов человек заболели коронавирусом.

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