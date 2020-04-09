С большой долей вероятности эпидемия коронавируса в Украине начнет спадать в двадцатых числах апреля. Такой прогноз получился в результате компьютерного исследования сотрудников Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, функционирующего на базе Киевского политехнического института.

О прогнозе говорится в сюжете ТСН на канале "1+1".

Согласно расчетам ученых, с вероятностью 60% к 22-23 апреля в Украине будет 44-45 тысяч больных. Около трех тысяч инфицированных умрут. После этого интенсивность эпидемии пойдет на спад.

Прогнозу стоит доверять, так как его авторы неделю назад вычислили, что к 8 апреля в Украине будет 206 новых случаев инфицирования. И именно такую цифру обнародовал Минздрав.

Исследование центра основано на динамике поведения вируса в Италии и Испании. Для него использовали метод подобия, но с оглядкой на украинские реалии. В частности, исследователи учли продолжительность жизни в нашей стране.

Кандидат физико-математических наук Иван Пышнограев прокомментировал выводы ученых. По его словам, есть стабильная скорость роста случаев заражений и растущая скорость. К 22-23 апреля скорость будет стабильной и перестанет расти. Однако кривая роста заболеваемости во многом зависит от самих украинцев.

"Это зависит от многих факторов. На Пасху люди могут как пойти в храм и распространить вирус, а могут не пойти", - сказал Пышнограев.

Несколько дней назад украинский Минздрав спрогнозировал, что в Украине пик заболеваемости наступит 14-15 апреля.

Эти прогнозы некоторые критики поставили под сомнение.