В США авиакомпании сократят 90% рейсов из-за коронавируса
Авиакомпании США сократят до 90% рейсов к сентябрю, а некоторые закрыть, чтобы избежать кризиса пустых салонов. Соответствующее решение приняли власти США, пересмотрев федеральные транспортные правила.
Об этом сообщает Bloomberg.
По новым правилам, авиаперевозчик будет осуществлять только один рейс в неделю (вместо прежних пяти раз в неделю). Авиакомпании, имеющие один ежедневный рейс в течение пяти дней в неделю до конкретного города, должны будут поддерживать ежедневные рейсы в течение пяти дней.
Количество пассажиров, пользующихся авиаперелетами в США, 7 апреля снизилась до менее 100 тысяч, что на 95% ниже уровня прошлого года. "Авиакомпании много теряют", - сказала министр транспорта США Элейн Чао. "Но все же есть люди, которым нужно добраться, например, из Нью-Йорка в Калифорнию. Они не могут потратить три дня за рулем", - подчеркивает чиновник.
Сами авиакомпании не ожидают быстрого восстановления позиций и договариваются с казначейством о 25 млрд долларов денежной помощи.
Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп поддержал отставку капитана авианосца "Теодора Рузвельта", который сообщил о вспышке Сovid-19.
Ранее МАУ отменила все регулярные рейсы до 24 апреля.
Напомним, Турция также прекратила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса.