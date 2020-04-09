Авиакомпании США сократят до 90% рейсов к сентябрю, а некоторые закрыть, чтобы избежать кризиса пустых салонов. Соответствующее решение приняли власти США, пересмотрев федеральные транспортные правила.

Об этом сообщает Bloomberg.

По новым правилам, авиаперевозчик будет осуществлять только один рейс в неделю (вместо прежних пяти раз в неделю). Авиакомпании, имеющие один ежедневный рейс в течение пяти дней в неделю до конкретного города, должны будут поддерживать ежедневные рейсы в течение пяти дней.

Количество пассажиров, пользующихся авиаперелетами в США, 7 апреля снизилась до менее 100 тысяч, что на 95% ниже уровня прошлого года. "Авиакомпании много теряют", - сказала министр транспорта США Элейн Чао. "Но все же есть люди, которым нужно добраться, например, из Нью-Йорка в Калифорнию. Они не могут потратить три дня за рулем", - подчеркивает чиновник.

Сами авиакомпании не ожидают быстрого восстановления позиций и договариваются с казначейством о 25 млрд долларов денежной помощи.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп поддержал отставку капитана авианосца "Теодора Рузвельта", который сообщил о вспышке Сovid-19.

Ранее МАУ отменила все регулярные рейсы до 24 апреля.

Напомним, Турция также прекратила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса.