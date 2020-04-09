В результате пандемии коронавируса впервые за 30 лет в мире уровень бедности увеличится. При этом Covid-19 может привести к нищете 0,5 млрд человек.

Об этом со ссылкой на информацию ООН сообщает ВВС.

Предполагается, что экономический кризис потенциально будет еще более серьезным, чем кризис здравоохранения. Речь идет о потенциальном увеличении числа людей, живущих за чертой бедности, на 400-600 миллионов человек по всему миру. ООН такими темпами не сможет достичь Цели устойчивого развития по искоренению нищеты к 2030 году.

Если пандемия коронавируса охватит больше половины населения мира, последствия будут ужасающими. Около 40% новых случаев нищеты могут быть сосредоточены в Восточной Азии и странах Африки.

Отметим, что по состоянию на 9 апреля в мире уже больше полутора миллионов человек заболели коронавирусом. Лидируют США, Италия и Испания.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с коронавирусом 9 апреля.