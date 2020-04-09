Полицейские эвакуировали жителей поселка Полесского, проживающих на территории зоны отчуждения и безусловного отселения Чернобыльской АЭС, где радиация превысила норму.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам начальника отделения, майора полиции Яна Обжелянского, на прилегающую территорию ограничен допуск граждан: закрыты контрольно-пропускные пункты на границе зоны отчуждения "Полесское" и "Овруч".

"Полицейские приняли меры по эвакуации граждан, которые проживают, как самоселы, в пгт Полесское. На данный момент их эвакуировали", - сказал Обжелянский.

Как сообщала "Страна", в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Впоследствии было выявлено несколько очагов пожара, тушение которых продолжается до сих пор.

По состоянию на 9 апреля на территории Зоны отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистоголивки на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 гектаров; на территории Денисовецкого лесничества около р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами; на территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с.Тарасы и с. Владимировка. Распространения пожара нет.