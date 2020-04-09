В марте председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков получил зарплату в 122 500 гривен.

Об этом со ссылкой на ответ из ведомства пишут "Украинские новости".

Так, всего в марте Новикову было начислено 122 517 гривен зарплаты. Из них 84 080 гривен составил оклад, 25 825 гривен - надбавка за выслугу лет и 12 612 гривен - надбавка за работу в условиях режимных ограничений.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Сытник за март получил почти 225 тысяч гривен зарплаты.

Также мы писали, что новая зарплата главы "Нафтогаза" Андрея Коболева составит 800 тысяч гривен. Это в два раза меньше, чем было у Коболева на посту главы по предыдущему контракту в газовой компании Украины.