В Украине депутат и мэры, старше 60 лет, могут выйти из самоизоляции. Фото: Страна.ua

Кабинет министров поставновил, что некоторые категории граждан старше 60 лет могут не соблюдать режим самоизоляции.

Об этом говорится во вчерашнем решении правительства, которое уточняет карантинные меры в Украине

Прежде всего речь о представителях власти - депутатах всех уровней, судьях, мэрах городов. Также это касается военных, медиков и работников предприятий критической инфраструктуры. 

Отметим, что режим обязательной самоизоляции не действует пока в Украине вообще ни для кого, кроме тех, у кого зафиксирован covid-19 или есть подозрение на него (скажем, по возвращении из-за границы). Власти лишь рекомендуют людям старшего возраста избегать социальных контактов - поскольку они в группе риска по коронавирусу. 

Поэтому в данных обстоятельствах уточнение Кабмина смысла не имеет. 

Однако если власть решит изолировать украинцев дома по итальянскому образцу - то есть с запретом на выход из дома без уважительной причины - то нынешнее постановление освободит от этой необходимости упомянутых чиновников. 

Что еще решил Кабмин на заседании 8 апреля - в инфографике:

Карантин - решение Кабмина. Инфографика

Мы следим за хрониками коронавируса за 9 апреля. Детали - в нашем обновляемом материале

Также вчера Кабмин позволил работать стройкам и строительным гипермаркетам. 

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