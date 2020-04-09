Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в последние недели активно скупал акции четырех крупных европейских нефтекомпаний - Equinor, Royal Dutch Shell, Total и Eni, считая их бумаги недооцененными в условиях спада на нефтяном рынке. Фонд приобрел ценных бумаг на общую сумму примерно $1 млрд и может продолжить их покупать.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Public Investment Fund вновь проявляет активность на фондовом рынке. Я не удивлюсь, если мы увидим дальнейшие аналогичные покупки", - сказал источник WSJ среди саудовских чиновников.

Инвестиции в нефтекомпании говорят о смене тактики PIF, который должен был содействовать усилиям принца Мохаммеда бин Сальмана по диверсификации экономики Саудовской Аравии и снижению ее зависимости от нефтяного сектора, что предполагало вложения фонда в сферы, не имеющие отношения к энергоносителям.

PIF приобрел долю в норвежской Equinor стоимостью порядка $200 млн на прошлой неделе. По данным Oslo Market Solutions, фонд купил около 14,5 млн акций Equinor, что составляет 0,43% ее бумаг, в период с 30 марта по 6 апреля, заняв двенадцатую строчку в списке крупнейших акционеров компании. Размеры долей, приобретенных фондом в Shell, Total и Eni, не известны, однако источники WSJ отмечают, что в совокупности их стоимость составляет около $1 млрд. Shell, Total и Eni потеряли соответственно 35%, 31% и 33% стоимости в 2020 году, Equinor - 23%.

Как сообщала "Страна", Саудовская Аравия отвергает обвинения Путина в попытке вытеснить конкурентов с нефтяного рынка.

Ранее The Financial Times писала, что сланцевые компании США начали агрессивную лоббистскую кампанию против России и Саудовской Аравии.