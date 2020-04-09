В уроках для украинских школьников, транслируемых по телеканалам во время карантина в рамках программы "Всеукраинская школа онлайн" нашли очередную ошибку. На этот раз учитель географии назвала Индийский океан Атлантическим.

Соответствующее видео обнародовано в Facebook.

"Территория Австралийского союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане...", - говорит учитель.

При этом на карте отчетливо видно, что показывает преподаватель на область в Индийском океане, и даже можно прочесть правильное название.

Видео: Facebook/ Alex Drone

Напомним, "Страна" рассказывала о том, что во время онлайн-урока по истории для 5 класса учитель перепутал императоров.

Также мы писали, что в онлайн-уроках по математике нашли ошибку, учитель утверждал, что "30 - 2 = 18".

Кроме того, в сети нашли еще одну ошибку в видеоуроке по математике для украинских школьников, в названии темы - "Розв’язуваня задач".