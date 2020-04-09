В Украине на карантине разрешили работать стройкам и "Эпицентру"
Обновленные правила карантина не касаются строительных работ. Об этом говорится в решении Кабинета министров, который вчера собирался на внеочередное заседание и ввел ряд уточнений по карантину (с полным их списком можно ознакомиться здесь).
То есть дома, в которые украинцы вложили деньги на этапе строительства, будут продолжать строиться.
Причем, можно не только строить, но и торговать строительными материалами. Это значит, что огромные строительные гипермаркеты вроде "Эпицентра" будут продолжать работу.
Кроме того, разрешили работать фирмам, которые вывозят и утилизируют мусор, а также химчисткам.
Вот полный список уточнений к режиму карантина, который вчера опубликовало правительство.
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