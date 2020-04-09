В Украине существенно выросла безработица, количество вакансий на рынке труда уменьшается с каждым днем, однако украинцы могут встать на учет онлайн.

Об этом пишет газета "Сегодня".

Стать на учет можно, отправив через интернет пакет документов в выбранное отделение:

скан паспорта

скан ИНН-кода

скан трудовой книжки

скан документа об образовании.

Сюда же нужно добавить заявление и номер лицевого счета, куда должны поступить средства. Среди нововведений также значится то, что назначают выплаты с первого дня обращения, а не с восьмого, как это было раньше. Не надо приходить лично и тем, кто уже находится на учете как безработный. "Бесконтактные" изменения будут действовать до конца карантина.

"Поскольку внесены изменения в порядок оформления, поэтому человек не может физически посетить своего специалиста, и мы не принимаем клиентов. Принято решение, что специалисты звонят к клиентам уточняют их намерение, что они будут в статусе зарегистрированного безработного, и только после этого происходит начисление пособия по безработице", - отметила Любовь Бершадская, начальник управления организации предоставления социальных услуг Госслужбы занятости.

Как сообщала "Страна", Кабмин составит список малоимущих украинцев. Безработных на время карантина хотят отправить ремонтировать дороги.

Напомним, кризис привел к невиданному валу безработицы по всему миру.