Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве епископ Иона (Черепанов) заразился коронавирусом. Сейчас он находится в изоляции и занимается монастырскими делами удаленно.

Об этом епископ Иона написал в Facebook.

"После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 градусов и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный", - сообщил он.

По словам наместника Свято-Троицкого Ионинского монастыря, сейчас его самочувствие в норме, температура 9 апреля утром не превышала 36,7 градусов.

"Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился - не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено... Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме - по телефону, смс и прочее...", - написал епископ Иона.

Скриншот: Facebook/ Иона Черепанов

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 892 человек.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 9 апреля в связи с эпидемией коронавируса.