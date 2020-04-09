Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, могут ли кровососущие насекомые, в частности комары переносить коронавирусную инфекцию Covid-19. Ответ врача однозначен - комары не являются переносчиками этого заболевания. Инфекция передается от человека к человеку обычно при тесном контакте с инфицированным пациентом.

Об этом украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал в своем блоге.

По словам Комаровского, новый коронавирус Covid-19 передается от человека к человеку обычно при тесном контакте с инфицированным пациентом. Распространяется при кашле или чихании, через капли слюны или выделений из носа.

"Медицинская наука не имеет никакой информации о том, что коронавирусы переносятся насекомыми. Поэтому не переносятся никакие, в том числе Covid-19", - сказал он.

Ответ на вопрос о комарах - в самом начале видео

Как сообщала "Страна", также Комаровский ответил на ряд вопросов о том, передается ли коронавирус половым путем и можно ли кормить грудью при Covid-19.

Ранее доктор Комаровский объяснил, как гулять с ребенком во время всеобщего карантина.

Напомним, на утро 9 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 892 человек.