По состоянию на 9 апреля Николаевской область осталась единственным регионом Украины, где нет случаев коронавируса. Безусловно, это отличная новость. Но тем важнее разобраться, как там удается спасаться от пандемии.

Некоторые комментаторы не верят в то, что в Николаеве нет коронавирусных больных. Высказываются мнения, что данные скрывают. Или же говорят, что местные врачи не умеют диагностировать Covid-19 - или не вовремя сдают данные в лабораторию.

Впрочем, эти обвинения пока ничем не подтверждены.

Накануне в Николаевскую область отправились медики Минздрава, а сегодня и главный санитарный врач Виктор Ляшко - они будут разбираться в феномене региона.

Попробовала его выяснить и "Страна".

Обстановка вокруг Николаева

Самой очевидной причиной, почему в Николаевской области нет коронавирусных больных, могли бы стать некие особые условия карантина. Однако их там нет.

В больших по территории и населению странах, таких как США, Россия, Китай, ограничения в разных регионах отличаются. Где-то они жестче, где слабее. В Украине же правила карантина общие для всех.

Жители Николаева не могут делать все то же, что и одесситы. Но в Одесской области, по последним данным, 43 случая инфицирования. У других соседей - в Херсонской области - 18 случаев. В Днепропетровской области - 41 случай, в Кировоградской - 78.

Но есть и небольшие отличия карантинного режима в Николаевской области от соседей.

В городе Южноукраинске Николаевской области находится одна из четырех украинских атомных электростанций. Из-за чего там еще больше усилен карантин - въезд в города с ТЭС и выезд оттуда запрещен. То есть передвижение по региону ограничение все же чуть больше, чем в других областях страны.

Но эти объяснения, конечно, недостаточны. Автомобильное сообщение не закрыто, то есть регион ни в какой изоляции не находится. И в этом смысле он так же наравне со всеми.

Точно так же николаевцы относятся и к карантину. Судя по новостям на местных сайтах, его соблюдают приблизительно так же, как и в других областях. Люди носят маски, в том числе и самодельные. Некоторые - не носят. Передвижения по населенным пунктам сократилось, потому что многие не ходят на работу. Но и сказать, что все в Николаеве сидят по домам, как это было в китайском Ухане, тоже нельзя.

Что говорят власти о феномене Николаева

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал Николаевскую область феноменом. Однако медик-чиновник не высказал категорическую уверенность, что на самом деле там нет инфицированных.

"...Феномен Николаевской области будет подробно рассмотрен, почему там не зарегистрированы случаи Covid-19: реальная ли это картина или у нас есть нарушения алгоритмов", - сказал Ляшко, который сегодня поехал туда в командировку.

Как видим, у главного санврача все-таки есть подозрение, что что-то на местах все-таки делается не так. По последним данным, коронавирус подозревают у девяти пациентов в Николаевской области. Всем им были сделаны тесты, но, как утверждают местные власти, ни один из них не был положительным.

Уже сегодня, будучи в Николаеве, Виктор Ляшко сказал журналистам, что причина отсутствия заболевания может быть связана не с ошибками в тестировании, а с тем, что анализы не своевременно доставляют в специализированную лабораторию.

Ляшко допустил также, что, возможно, никто не допускает никаких ошибок в Николаевской области и все работают отлично. Сегодня он намерен посетить местный Центр первичной медико-санитарной помощи, чтобы увидеть, как работают семейные врачи и в каких случаях пациентов отправляют на тестирование на коронавирус. Еще он хочет проверить работу выездной "коронавирусной" бригады и если будет возможность, выехать вместе с ними на вызов к пациенту.

В момент подготовки материала в Николаевском лабораторном центре проходит рабочее совещание, однако журналистов на него не пустили — оно состоится в закрытом режиме.

Накануне Киев обратился к Николаеву с вопросом, чтобы там объяснили причину своего чуда. Местный губернатор Александр Стадник сообщил президенту общеизвестную информацию - о наличии подозрений, но отсутствии подтверждений Covid-19.

Высказался и мэр Николаева Александр Сенкевич. Он не считает, что отсутствие подтвержденных случаев коронавируса в является феноменом. Сенкевич сказал, что местные власти придерживаются всех инструкций на государственном уровне, в городе регулярно проводят тестирование пациентов.

"Жители Николаева, пожалуй, заболеют последними в Украине. Вирусом переболеет много людей: кто-то перенесет на ногах, кто-то - в интенсивной терапии. Было 73 подозрения. Два человека не согласились пройти тесты. Все показали отрицательные результаты", - рассказал Сенкевич. Чиновник добавил, что за время карантина уменьшилось количество больных с пневмониями, хотя смертность в городе соответствует сезону.

Владимира Зеленского такие объяснения губернатора и мэра, похоже, не устроили. В результате в регион и было принято решение направить проверку Минздрава, которая определит, правильно ли врачи делают тесты.

Сколько тестов в Николаевской области?

Можно было бы списать ситуацию в Николаеве на дефицит лабораторных тестов, которые экономят и поэтому никого не тестируют. Однако судя по статистике закупок в системе Prozorro, в области ситуация с этим не самая плохая.

По состоянию на 5 апреля, регион закупил 900 высокоточных ПЦР-тестов. При этом в соседней Херсонской области их только 220, а в Кировоградской - только 90.

Итак, резюмируем: по первой версии, в Николаевской области действительно нет коронавирусных больных, чему способствовал карантин. По второй версии, тесты в Николаеве делают неверно или как-то еще искажают данные.

Но есть и третья возможная причина.

Не фиксируют коронавирус, чтобы не закрывать порт?

Местные жители высказывают мнение, что 32 пневмонии, которые были зафиксированы в Николаевской области в апреле, не объявили коронавирусом, потому что из-за такой эпидобстановки могли были закрыть местный порт.

Порт Николаева. Фото Википедии

В николаевском порту действительно заняты многие местные жители, также он имеет стратегическое значение для наполнения местного бюджета. Да и государственного тоже.

С другой стороны, пока в Украине не закрылся ни один порт - хотя почти во всех портовых городах коронавирус уже есть. Порты - стратегические предприятия, от которых зависит слишком многое, чтобы их закрывать. И решается это в любом случае на уровне Кабмина.

Правительство же пока не склонно перекрывать кислород крупному бизнесу - решений об остановке крупных предприятий в стране не принималось. Поэтому не исключено, что и разговоры вокруг Николаевского порта - только разговоры.

В общем, крайне интересно, что скажет комиссия из Киева, которая сегодня проверяет николаевский феномен.

Хотя, конечно, сам вирус в городе есть. Это подтверждается случаем николаевской предпринимательницы Анны Замазеевой, которая переболела covid-19 вместе с мужем. Они обнаружили симптомы заболевания в Николаеве, но местной медицине не доверились и сразу поехали в Киев - ложиться в Александровскую больницу. Где им им диагностировали заболевание.

То есть эти два случая попали в киевскую статистику. Хотя имеют явно николаевское происхождение.

А сегодня местное издание "НикВести" со ссылкой на источники в одной из больниц Николаева сообщило о еще двух пациентах с симптоматикой и подозрением на COVID-19, которые уехали лечиться в Александровскую больницу.

"Это муж и жена. Они медики. В начале марта были в Египте, после возвращения прием пациентов не вели. Наш лабораторный центр не подтверждал им коронавирус. Вчера состояние ухудшилось, они уехали в Киев", - говорится в сообщении.

Если эта информация подтвердится, то появится еще один ответ на вопрос, почему в Николаеве нет официально признанных случаев. Люди просто не доверяют местной медицине. Как видим, даже медики, знающие ситуацию изнутри, уезжают лечиться в Киев или другие регионы.