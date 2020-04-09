По состоянию на утро четверга, 9 апреля, в мире зафиксировали уже 1 519 218 случаев коронавируса. При этом 88 531 пациент с Covid-19 скончался.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные университетом Хопкинса.

Больше всего пациентов с коронавирусом в США, их общее число 432 132 человека. Из них 14 788 случаев оказались летальными. В Испании зафиксировали 148 220 заражений Covid-19, из них 14 792 - летальных. На третьем в мире месте оказалась Италия: 139 422 случая, 17 669 пациентов умерли.

Далее расположились Франция (113 982 случаев/ 10 887 летальных), Германия (113 296 / 2 349), Китай (82 809 / 3 337), Иран (64 586/ 3 993), Великобритания (61 474/ 7 111), Турция (38 226/ 812) и Бельгия (23 403 / 2 240).

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 892 человек.