Директор НАБУ Сытник за март получил почти 225 тысяч гривен зарплаты
Зарплата за март директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, которого Рада собирается увольнять за то, что суд признал его коррупционером, составила 224 495 гривен.
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Украинских новостей".
Должностной оклад Сытника составил 102 097 гривен, доплата за выслугу лет - 40 838 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 10 209 гривен, доплата за ранг - 647 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 20 419 гривен, командировочные за три дня - 29 665 гривен, отпускные за три дня - 20 617 гривен.
После удержания налогов и сборов он получил на руки 180 719 гривен.
Фото: ukranews.com
Ранее комитет Верховной Рады рекомендовал включить в повестку дня законопроект по увольнению Сытника.
Также стало известно, что НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате денег Януковича.