Зарплата за март директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, которого Рада собирается увольнять за то, что суд признал его коррупционером, составила 224 495 гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Украинских новостей".

Должностной оклад Сытника составил 102 097 гривен, доплата за выслугу лет - 40 838 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 10 209 гривен, доплата за ранг - 647 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 20 419 гривен, командировочные за три дня - 29 665 гривен, отпускные за три дня - 20 617 гривен.

После удержания налогов и сборов он получил на руки 180 719 гривен.

Фото: ukranews.com

Ранее комитет Верховной Рады рекомендовал включить в повестку дня законопроект по увольнению Сытника.

Также стало известно, что НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате денег Януковича.