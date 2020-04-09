В четверг, 9 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 27,19 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает сайт регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 апреля установлен на уровне: 27,1965 гривень за 1 доллар. При этом курс доллара на 8 апреля составлял 27,09 гривен за 1 доллар.

За один евро сегодня нужно заплатить 29,57 грн, а 10 российских рублей стоят почти 3,6 грн.

Фото: bank.gov.ua

Напомним, 8 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. Курс вырос на 5 копеек - до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 29,44 гривен за евро.

Также "Страна" писала, что доллар обвалили на крупном сливе валюты и о слухах по распродаже "Нафтогаза".