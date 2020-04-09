Данные на утро 9 апреля. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 892 человек
В Украине, на утро 9 апреля зафиксировано уже 1 892 случая коронавирусной болезни. А вчера, 8 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 1 668. Всего же за минувшие сутки в стране зафиксировано 224 новых случая заражений.
Об этом передает ЦОЗ Минздрава в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 9 апреля в Украине 1 892 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 224 новых случая - это новый рекорд. Предыдущий был вчера - тогда прирост составил 206 случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 102 случая;
Волынская область - 38 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 31 случай;
Закарпатская область - 51 случай;
Запорожская область - 47 случаев;
Ивано-Франковская область - 218 случаев;
Кировоградская область - 78 случаев;
г. Киев - 300 случаев;
Киевская область - 130 случаев;
Львовская область - 61 случай;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 43 случая;
Полтавская область - 19 случаев;
Ровенская область - 64 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 169 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черновицкая область - 302 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 7 901 сообщение о подозрении на Covid-19.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и мир пытаются справиться с пандемией коронавируса.