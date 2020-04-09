В Украине, на утро 9 апреля зафиксировано уже 1 892 случая коронавирусной болезни. А вчера, 8 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 1 668. Всего же за минувшие сутки в стране зафиксировано 224 новых случая заражений.

Об этом передает ЦОЗ Минздрава в соцсети.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 9 апреля в Украине 1 892 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели.

За сутки было зафиксировано 224 новых случая - это новый рекорд. Предыдущий был вчера - тогда прирост составил 206 случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 102 случая;

Волынская область - 38 случаев;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 31 случай;

Закарпатская область - 51 случай;

Запорожская область - 47 случаев;

Ивано-Франковская область - 218 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

г. Киев - 300 случаев;

Киевская область - 130 случаев;

Львовская область - 61 случай;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 43 случая;

Полтавская область - 19 случаев;

Ровенская область - 64 случая;

Сумская область - 56 случаев;

Тернопольская область - 169 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черновицкая область - 302 случая;

Черкасская область - 80 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 7 901 сообщение о подозрении на Covid-19.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и мир пытаются справиться с пандемией коронавируса.