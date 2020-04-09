Новыми подозреваемыми в громком деле о покушении на бизнесмена Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его 3-летний сын, об аресте которых в конце марта отчитывался Офис генпрокурора, оказались 20-летний уроженец города Ирпень Александр Раев и гражданин Российской Федерации Ибрагим Шахгириев.

Об этом Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник.

В постановлении судебного реестра об избрании Раеву меры пресечения в виде ареста говорится, что следствие инкриминирует ему и Шахгириеву пособничество в организации убийства Соболева (ч.5 ст.27, ч.2 ст.15, п.п.11, 12 ч. 2 ст.115 УК Украины). Также действия чеченца дополнительно квалифицированы по статье за ​​незаконный оборот оружия (ч.1 ст.263 УК Украины).

Кроме них в целом в деле пять подозреваемых. Во-первых, это задержанные вскоре после убийства ребенка Соболева атошники - киллер Андрей Лаврега и его помощник Евгений Семенов.

Что же касается предполагаемого организатора покушения Юсупа Абуева, то материалы по нему выделены в отдельное производство, а самого чеченца объявили в международный розыск.

Юсуп Абуев. Фото: Hromadske

Согласно фабуле общего дела, осенью прошлого года Абуев получил заказ на совершение умышленного убийства Соболева. И в дальнейшем привлек в качестве стрелка снайпера Лаврегу, с которым ранее познакомился в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Встреча мужчин с обсуждением соответствующего предложения совершить убийство депутата Киевского облсовета - уроженца города Енакиево состоялась на Бессарабской площади в торговом центре "Метроград" в ноябре 2019 года. Согласно условиям "кровавого договора", Лавреге было обещано 40 тыс. долл. за смертельный выстрел в Соболева. Снайпер и чеченец ударили по рукам. Они договорились, что дальнейшее обсуждение нюансов покушения будут осуществлять в мессенджере Telegram и по электронной почте Gmail.

Тогда же Абуев передал киллеру задаток (4 тыс. долл.), взял на себя обязательства через приспешников обеспечить АТОшника оружием и автомобилем, а также познакомил Лаврегу с Раевым и Шахгириевым. Именно последний передал снайперу карабин AR-15 и патроны к нему. А зарегистрированный в Буче уроженец Ирпеня на автомобиле своей родственницы за несколько дней до покушения на Соболева отвозил снайпера на полигон в Броварском районе, где Лаврега пристреливал оружие. Кроме того, 29 ноября 2019 года Раев передал киллеру велосипед и сумку курьерской службы "Glovo" (их снайпер использовал во время бегства с места совершения убийства сына бизнесмена возле ресторана "Марио") и договорился со знакомым по организации ночлега для Семенова и Лавреги в ночь после покушения.

25 марта 2020 Раеву и Шахгириеву было выдвинуто подозрение в "деле Соболева", после чего их взяли под стражу.

Об уроженце города Ирпень, что де-юре был зарегистрирован в соседской Буче, а фактически жил в столице известно только следующее: в отношении Александра Максимовича ранее было открыто исполнительное производство. Гораздо больше информации относительно другого пособника совершения покушения - Шахгириева.

Согласно материалам судебного реестра, украинские силовики обвиняют чеченца в подделке документов (ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины). Обвинительный акт по делу Ибрагима Камалдиновича от июня 2018 рассматривается в Печерском районном суде Киева (очередное заседание назначено на 10:30 14 мая 2020).

Постановления, по обстоятельствам этого дела Шахгириева, отсутствуют в открытой части судебного реестра. Впрочем, с высокой долей вероятности можно предположить, что в них может идти речь об оформлении чеченцем фиктивного брака в апреле 2016 с жительницей Житомирской области для получения оснований ходатайствовать о получении вида на жительство в Украине. Косвенным доказательством этого выступает вся история побед чеченца на территории нашего государства.

Но прежде, чем их изложить, заметим самое главное: по ходатайству российских правоохранителей Шахгириева от ноября 2015 года объявили в международный розыск. Его обвиняют в участии в составе террористической группировки в вооруженном конфликте на территории Сирии (ч.2 ст.208 УК РФ).

По этому ходатайству Ибрагима Камалдиновича Шахгириева внесли в базу Интерпола, а в августе 2017 он был задержан в Киеве, в отношении мужчины применялся временный арест на 40 суток. В дальнейшем в "чеченское дело" вмешалась "большая политика": в сентябре 2017 Шевченковский райсуд столицы отпустил Шахгириева под личное обязательство. Тогда на поруки "террориста" взял один из народных депутатов 8 созыва.

С того времени (вплоть до марта 2020 года) Шахгириев находился на свободе. Вопрос о его экстрадиции в РФ Генеральная прокуратура удивительным образом поставила на паузу - до окончательного решения судебной эпопеи по поводу заявления о признании Ибрагима Шахгириева беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты. Только 30 января 2020 была поставлена ​​точка в этом вопросе и отклонена жалоба чеченца на действия сотрудников таможни, которые три года назад уже отказывались признавать Шахгириева беженцем.

В материалах этого дела имеется чуть ли не полное "официальное досье" чеченца, которое содержит немало странных вещей. В частности, там указано, что территорию РФ Шахгириев покинул в марте 2015 легальным путем, когда просто сел на автобусный рейс, направлявшийся в Беларусь.

Уже после объявления в розыск Интерполом и задержания в Киеве Ибрагим Шахгириев пытался убедить отечественных чиновников, мол свою Родину он покинул "учитывая угрозу жизни вследствие политических преследований со стороны российских правоохранителей". Мол, те сфальсифицировали по нему дело о терроризме, а на самом деле он "белый и пушистый" и никогда не был причастен "к инцидентам по применению физического насилия". Мол, его преследуют в России из-за факта знакомства с Осмаевым - командиром так называемого "чеченского батальона" им. Дудаева, принимавшего участие в антитеррористической операции на Донбассе с украинской стороны.

Когда же с Шахгириевим в сентябре 2017 проводили собеседование работники ГМСУ, он рассказал немного иную историю. Мужчина заявил: еще осенью 2014 он решил сменить страну проживания и для реализации своих планов - переехал из Грозного в Москву. Отсюда через Беларусь он отправился "в Турцию, потому что там море". Однако и в Стамбуле чеченец задержался ненадолго, а после трех месяцев пребывания в Грузии прибыл в Киев в августе 2015, где и находится по сей день.

О причинах своей эмиграции в Украину чеченец прямо указывал - его цель "получить статус беженца, чтобы его не экстрадировали в Россию, потому что там ему грозит смерть, поскольку он не признает Чеченскую Республику в составе Российской Федерации". Впрочем, привести каких-либо доказательств своих публичных заявлений против политики Путина или Кадырова Шахгириев тогда не смог. И пытался доказать необходимость признания его беженцем в Украине на основании видео на Майдане Независимости 13 августа 2017 года: за несколько дней до его задержания здесь Ибрагим Шахгириев участвовал в мероприятиях, посвященных развертыванию крупнейшего флага непризнанной Ичкерии.

Изучив эти нюансы и аргументы "сына Кавказа", "таможенники", а затем и Окружной административный суд Киева установили - юридические основания признавать Шахгириева беженцем отсутствуют. Соответствующее постановление было провозглашено 30 января 2020 года. Два месяца спустя чеченца задержали по делу о пособничестве в убийстве ребенка украинского депутата и бизнесмена.

Как сообщала "Страна", покушение на депутата Киевского областного совета, бизнесмена Вячеслава Соболева в центре Киева произошло 1 декабря 2019 года. Киллеры застрелили 3-летнего сына бизнесмена Сашеньку.