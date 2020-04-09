В Швеции отказались использовать противомалярийный препарат хлорохин для лечения коронавируса, который вызывает серьезные побочные действия в виде спазмов и мигрени, а также может привести к потере зрения.

Об этом сообщает Lenta со ссылкой на Daily Mail.

У некоторых людей прием таблеток хлорохина может вызвать проблемы с сердцебиением и даже сердечный приступ. Врачи в Европе, США и Китае получили лицензию на испытание препарата на тяжело больных пациентах, однако Британия призвала не использовать хлорохин до завершения клинических испытаний.

Британский профессор Энтони Гордон, заведующий кафедрой анестезии и интенсивной терапии в Имперском колледже Лондона заявил, что до сих пор нет убедительных доказательств того, что препарат может помочь в лечении коронавируса. Впервые решение применять противомалярийный препарат в борьбе с Covid-19 было принято после проведенных исследований в Китае.

Некоторые врачи назвали хлорохин смертельно опасным для лечения коронавируса нового типа. "Мы понимаем, что люди пытаются найти новые пути, чтобы предотвратить или вылечить инфекцию, однако самолечение не решит эту задачу", - отметил директор медпункта в американском городе Финикс, штат Аризона, Дэниел Брукс.

Предостережение было опубликовано после того, как супруги в возрасте 60 лет приняли содержащее хлорохин средство. В течение получаса после приема пару госпитализировали в ближайшую больницу. Мужчину реанимировать не удалось. Его жена находится в критическом состоянии под наблюдением врачей. По ее словам, она услышала о пользе хлорохина, когда смотрела по телевизору пресс-конференцию с президентом США Дональдом Трампом. Тогда она вспомнила, что средство, которым она чистит аквариум, содержит хлорохин.

В Украине хлорохин внесен в протокол лечения коронавируса, утвержденный Минздравом. Помимо лекарства от малярии, Covid-19 лечат препаратами от ВИЧ и артрита.

Мы детально рассказывали про хлорохин, который президент США Дональд Трамп называет "божьим даром" против коронавируса.