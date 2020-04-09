В Австрии ввели норму, которая обязывает заходить в супермаркеты в медицинских масках. Из-за этого некоторые торговые сети начали раздавать средства защиты покупателям бесплатно прямо на входе.

Об этом сообщает "Укринформ".

С 6 апреля вступило в силу постановление минздрава Австрии, которое обязывает носить маски во всех крупных супермаркетах (площадью более 400 кв.м.), а также в аптеках. Перед введением этого правила в правительстве страны заявляли, что сети супермаркетов должны бесплатно выдавать маски. Но делают так не все. В магазинах группы Rewe (Billa, Merkur, Penny, Вера, Adeg) сообщили, что будут продавать маски по 1 евро.

А вот в супермаркетах сетей Spar, Hofer и Lidl их выдают при входе бесплатно. Правда, часто к концу рабочего дня масок не хватает. Впрочем, данное постановление предусматривает, что маска может быть и самодельной. Разрешается даже просто закрывать рот и нос шарфом или платком.

Кроме того, на входах в супермаркеты должны быть размещены дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук. Некоторые магазины выдают покупателям одноразовые перчатки. Продавцы также обязаны носить маски и перчатки, а перед кассами установлены защитные экраны из оргстекла.

Магазины в Австрии. Фото: ukrinform.ru

Как сообщала "Страна", чтобы ослабить карантин в Австрии готовятся отслеживать местоположение граждан по смартфонам.

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