Пандемия коронавируса иногда может творить и добрые дела. Так, Саудовская Аравия, которая возглавляет Арабскую коалицию, объявила о двухнедельном прекращении огня и перемирии в Йемене.

"Мы готовимся к борьбе против Covid-19", - заявил в среду, 8 апреля, высокопоставленный представитель коалиции, как передает DW.

Режим прекращения огня должен вступить в силу 9 апреля в 12.00 по Киеву и в дальнейшем может быть продлен. Однако противники саудитов, отряды хуситов, пока публично не отреагировали на эту инициативу. Ранее все стороны йеменского конфликта поддержали призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить огонь, чтобы защитить гражданское население от пандемии коронавируса.

Примечательно, что в Йемене пока нет ни одного человека инфицированного коронавирусом. Однако базовое медицинское обслуживание в стране полностью уничтожено в результате многолетних боевых действий. Эксперты опасаются катастрофы, если пандемия распространится на Йемен.

Напомним, что в стране с 2015 года идет война между войсками президента Абда Раббо Мансура Хади, поддерживаемыми Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими арабскими государствами, и повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран. В ходе конфликта убиты десятки тысяч человек, большинство из них - гражданские лица.

Ранее "Страна" сообщала, что хуситы атаковали крупнейший в мире НПЗ Саудовской Аравии.

Так же мы рассказывали, что Саудовская Аравия уничтожила в Йемене четыре объекта хуситов, где производились морские дроны.