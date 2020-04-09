Вчера, 8 апреля, в Москве разыгралась страшная трагедия. Здесь на западе столицы России вспыхнул частный дом престарелых под названием "Третий возраст". Огонь распространился на площади 300 кв. метров.

И сегодня утром в МЧС России озвучили печальные цифры. Спасатели подтвердили гибель четырех человек во время пожара.

"В ходе тушения пожара были спасены около 50 человек, они переданы медикам для проверки состояния. К сожалению, четыре человека погибли", - рассказали в пресс-службе МЧС России, как передает "Интерфакс".

Пожар в доме престарелых был ликвидирован вчера в 22:20. Его вызвало короткое замыкание электрокабеля на первом этаже и в подвале.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве продлили ограничения по карантину из-за коронавируса до 1 мая.

Так же мы рассказывали, что в Москве количество зараженных коронавирусом превысило тысячу человек.